Подборка необычных рецептов кофе, которые можно приготовить дома

20 января 2017 в 8:00

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У кого-то без чашки кофе день вовсе не начинается, а кто-то не переносит его ни на вкус, ни на запах и бодрится чаем. Команда TAM.BY попросила бариста столичных кофеен поделиться необычными рецептами, которые преобразят привычный эспрессо или американо до неузнаваемости.

Фирменный Шерлок

Кофе молотый — двойная закладка Какао — 1 чайная ложка Сироп со вкусом имбирного пряника — 20 мл. Молоко — 200 мл.

В Sherlock coffee hall нас заверили, что рецепт «Фирменного Шерлока» разрабатывался специально для заведения и такой мы больше нигде не попробуем. Конечно, если не приготовим его дома.

Для этого в кружку насыпаем полную чайную ложку какао и добавляем к нему сироп со вкусом имбирного пряника. Затем готовим двойной эспрессо. Если дома нет кофеварки, то просто варим немного крепкого кофе в турке и добавляем к какао и сиропу.

Хорошо взбиваем молоко. Если дома нет капучинатора, то молочную пену можно получить и с помощью миксера. Наливаем в алюминиевую кастрюльку молоко, ставим на огонь и взбиваем. Главное, чтобы температура молока не превышала 70°. Полученную пену наливаем в чашку к остальным ингредиентам.

Вкусный пряный напиток готов!

Капучино Халиф с имбирем

Фото: behoneybee.ru

Кофе молотый — 10 гр. Тертый корень имбиря — 2 гр. Мед — 20 гр. Молоко — 150 мл. Корица — по вкусу

Кофе вместе с имбирем варим в турке. В кафе «Амато» советуют использовать именно свежий имбирь: он более ароматный.

Молоко разогреваем и взбиваем в пену с помощью капучинатора или френч-пресса. Во втором случае подогретое молоко наливаем во френч-пресс и взбиваем, поднимая и опуская поршень.

Кофе процеживаем, наливаем в чашку, добавляем молочную пену, мед и корицу.

Вишневый Латте

Кофе молотый — 8 гр. Вода — 30 мл. Молоко — 115 мл. Сироп вишневый — 20 мл.

Напиток из-за разной плотности ингредиентов получится слоеным. Поэтому каждый слой нужно добавлять очень аккуратно.

В бокал наливаем вишневый сироп. Это и будет первый слой. Молоко взбиваем в пену и аккуратно выкладываем на сироп вторым слоем. Кофе готовим любым привычным способом: в кофемашине или в турке. Наливаем его к сиропу и молоку. Это третий слой. Сверху, четвертым слоем, выкладываем оставшуюся молочную пену.

Бариста ресторана «Вестфалия» рекомендует подавать напиток в айриш-бокале (как на фото).

Халвичный Латте

Грецкий орех — 3 гр Мед — 10 гр Халва — 20 гр Молоко — 200 мл Кофе молотый — 8−10 гр Вода — 30−40 мл

Для начала готовим кофе в кофемашине или турке. Халву разминаем вилкой в мелкую крошку. Молоко слегка подогреваем. Затем насыпаем в него халву, мед и взбиваем все блендером.

В чашке дробим грецкие орехи, к ним добавляем молочную массу и наливаем кофе.

Бариста кофейни «Мануфактура» говорят: чем тщательнее измельчить халву, тем ароматнее получится кофе. Самой идеальной будет консистенция пасты.

Баунти-латте

Кофе молотый — 8−10 гр Вода — 30−40 мл Молоко 3,3% — 150−180 мл Кокосовый сироп — 10−15 мл Взбитые сливки Шоколадный соус (топпинг)

Любым удобным способом готовим порцию эспрессо. В молоко наливаем кокосовый сироп и взбиваем. Бариста кофейни «Mr. Coffee» советует использовать молоко жирностью не менее 3,3%, чтобы получилась плотная пенка.

В стакан наливаем молоко с сиропом, в середину добавляем эспрессо. Сверху поливаем напиток взбитыми сливками и завершаем кофейный шедевр шоколадным топпингом.

Эспрессо Цитрон

Двойной эспрессо Молоко — 50 мл Свежевыжатый сок половины апельсина Сироп «Айриш» — 20 мл Сахар — по вкусу Лед — 2−3 кубика

Молоко, апельсиновый сок, лед и сахар взбиваем миксером до образования однородного густого крема.

Варим двойной эспрессо в бокал айриш (как на фото), к нему добавляем сироп «Айриш». Ингредиенты не смешиваем. Наверх аккуратно выкладываем молочно-апельсиновый крем.

Бариста кофейни Sorso di espresso рекомендуют сверху посыпать напиток молотым кофе.

Кофе с яблочным пюре

Кофе молотый — 8−10гр Вода — 30 мл Молоко- 200 мл Яблочное пюре — 30 гр Смесь корицы и муската — 1 гр Сироп «Миндальный» — 10 гр

В кофемашине или турке варим эспрессо. В молоко добавляем яблочное пюре. Бариста кофейни «Утопия 60» советует отдать предпочтение не пюре из магазина, а приготовленному самостоятельно. Это можно сделать с помощью мелкой терки или блендера. К молоку и пюре насыпаем специи. Все подогреваем и слегка взбиваем.

К кофе добавляем миндальный сироп и вливаем молочную массу.

Кофейный пунш с имбирем и шоколадом

Кофе (эспрессо) — 60 мл Шоколадный топпинг или топленый шоколад — 15гр Имбирь — 10гр Молоко — 170 мл

Разминаем в питчере имбирь, чтобы он пустил сок. Если нет питчера, подойдет чашка. Любым удобным способом варим двойной эспрессо и наливаем к имбирю. Главное, перед подачей его процедить, чтобы избавить от частичек имбиря. Молоко взбиваем.

Для эффектной подачи бариста кофейни Caffe' Del Parco рекомендуют полить стенки бокала шоколадным топпингом или топленым шоколадом. Затем налить туда взбитое молоко и процеженный эспрессо.

Команда TAM.BY надеется, что эти рецепты помогут сделать каждое утро не только добрым, но и бодрым. А всю информацию о столичных кофейнях, где можно попробовать эти и не только необычные напитки, можно найти на страницах каталога.